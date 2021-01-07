Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden eski trafik polisi sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralamaktan ise 26 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi, eşi Leyla Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe ile avukat Sedat Özyurt hazır bulundu.

Verdi'nin eşi Leyla Verdi, mahkemede, "Eşimin kefil olacağım şeyi adaletidir. Öğretmenim, 25 kilometre göreve gittim, kimseden torpil istemedi. Bunun tayin cinayeti olduğuna inanmıyorum. Ben Allah'ın adaletine güveniyorum ve hakkımı helal etmiyorum. Seninle de orada hesaplaşacağım. Yarım yaşıyorum, kızımı ayakta tutmak için yaşıyorum." diye konuştu.

Sanık, son savunmasında, olayları hatırlamadığını iddia ederek, tayin nedeniyle olayın gerçekleştiğini, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Leyla Verdi, sanığın savunması anında dayanamayarak salondan çıktı.

Baro Başkanı Ümit Peçe, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, FETÖ/PDY bağlantılarının ortada olduğunu, bu nedenle örgüt üyeliğiyle birlikte sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Sedat Özyurt ise dosyada delillerin sabit olduğunu ve sanığın FETÖ silahlı terör örgütü bağlantısının tanık ifadelerinde yer aldığını söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nu, Altuğ Verdi'yi "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet sanığa, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl 8 ay, koruma memuru Yiğit Can Köksal'a karşı aynı suçtan 26 yıl 8 ay olmak üzere toplam 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, savunma süresince "pişmanlık" göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim uygulanmadığı sanığın, polis memuru olup görevi gereği elinde bulundurduğu tabancayla suçu işlemiş olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 266/1 maddesi uyarınca cezasında üçte bir oranında artırım yapılmasına, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında açılan suçlamadan ise CMK 22/2 maddesi uyarınca beraatine karar verdi.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, olayın FETÖ saldırısı olduğunu ve takipçisi olacaklarını söyledi.