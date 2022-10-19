Rıdvan Yılmaz ayrılıyor mu? Hocası açıkladı

Beşiktaş'tan sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli ile Rangers'a katılan ve 5 senelik sözleşmeye imza atan Rıdvan Yılmaz'ın takımdaki geleceği netleşti.

Glasgow Rangers formasıyla toplam 4 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. maçında Liverpool'a mağlup oldukları maçta şans bulamadı. Genç sol bek İskoç ekibine transfer olduktan sonra çıktığı 4 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

Ada'da eleştirilerin hedefinde

İskoç ekibinde istenilen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya flaş bir eleştiri geldi. İskoçya Ligi'nde yorumculuk yapan Neil McCann, "Rıdvan Yılmaz, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer edildi. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakabilmiş değil. Bu transfer için Teknik Direktörün ve Rangers kulübünün cevaplaması gereken sorular var. Rıdvan Yılmaz transferi zaten benim için bir muammaydı. Çünkü çok pahalı bir transferdi. Onun oynamaya yakın olduğunu hiç sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer dedikoduları

Galatasaray ile Trabzonspor'un Glasgow Rangers'ta forma şansı bulmakta zorlanan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Son dönemde Trabzonspor ile Galatasaray'ın radarına giren ve iki kulübün de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam etmek istediği öğrenildi.

Hocası memnun

Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden memnun olduğunu söyleyen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, "Gelişiminden memnunum. Yaz başındaki Rıdvan ile şimdiki Rıdvan arasında bir fark görebiliyorum. Çok daha iyi bir yerde olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden gelişimine devam edeceğiz ve şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın. Taktikleri ve belirli anlarda nerede olması gerektiğini anladığından emin olmalıyız. Rıdvan geldiğinde iyi İngilizce konuşmuyordu. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için öncelikle bunu geliştirmesi gerekiyor. Bunlar onun oynamasına izin vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken şeyler." ifadelerini kullandı.