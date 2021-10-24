Rıdvan Dilmen: Pereira olsam Mesut Özil'i Fenerbahçe'de oynatmam!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk yarısı ve maç sonunu yorumladı.

Dilmen, "6 maçtır kaybetmeyen ve 1 hafta önce 6 gol atan Alanyaspor'un şutu yoktu ilk yarıda. Ancak Fenerbahçe set oynarken pas trafiğinde yavaş kaldı. Bu anlamda daha pozisyonlu ilk yarı oynamasını beklerdim'' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, maç sonunda ise "Fenerbahçe 8 şut attı. Alanyaspor'un 49 dakika boyunca hiç etkili atağı olmadı. Fenerbahçe önde baskı ile pozisyonlar buldu. Hücum ederken yavaş oynuyor, Alanyaspor da pozisyon vermemeye çalışıyor. Fenerbahçe de bulamadı. Set oynarken, hızlı paslaşmalısınız. Bülent Korkmaz’ı canı gönülden kutluyorum. Takımı çok iyi hazırlamış.

Mesut'u oynatmam

Fenerbahçe taraftarını da tebrik ederim. Maça büyük ilgi gösterdiler. Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam. Bu takımda Mesut'u oynatırsan yakarsın. Ben Ali Koç olsam İrfan Can'ı bu takıma transfer etmezdim.

Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor

Fenerbahçe'nin yediği gollerde asla tesadüf yok. Aynı yerden yiyor, ekip söylemiyor mu? Hoca mı görmüyor? Anlamıyorum. Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam, buna bir şey yaparım. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller! Fenerbahçe, asla bu sistemde oynamaz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kadrosu düzgün dizilemiyor. Oyuncuya göre sistem kurulur. Fenerbahçe bu şekilde oynayamaz. Bu kadro ancak böyle kötü oynatılır. Vitor Pereira istifa dediler mi maç sonu? Liderlere bağırırlar. Böyle olsun demiyorum. Trabzon'da kriz iyi yönetilmedi. Sadece hakem üzerinden gidilirse, tokadı yiyorsunuz. Fenerbahçe'nin kadrosu güçlü ama doğru oynamalı. Pereira ayrılsın demiyorum ama başkanlar, hocalarıyla konuşmalı! Ali Koç geç kaldı. 'sabah, akşam 2,3 yiyoruz, neden?' demeli