Rıdvan Dilmen 2023 seçimlerinde vereceği oyu açıkladı

Haber Global ekranlarında yer alan 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'a konuk olan Rıdvan Dilmen, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı.

"Siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım"

Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi kariyerinin sonuna kadar oy vermeye devam edeceğini belirterek, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım." dedi.

"Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam"

Erdoğan'ın şahsına oy verdiğini belirten Dilmen, "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim." dedi.

"İlk oyumu CHP'ye atmıştım"

Siyasi görüşündeki dönüşüme dikkat çeken Dilmen, ilk oyunu hangi partiye verdiğini de açıkladı. Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu CHP'ye atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" dedi.