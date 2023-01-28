'Richie Rich' lakaplı çete lideri yakalandı

Konya'da cep telefonlarına bir banka adıyla 'Hesabınıza para geldi' mesajıyla 60 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay önce bir banka adıyla kişilerin cep telefonuna 'Hesabınıza para geldi' mesajı gönderip, mesajdaki linki tıklayan kişilerin banka hesap bilgilerini ele geçiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte 23 bin kişinin cep telefonuna aynı yöntemle mesaj gönderilip, mesajdaki linke tıklayan kişileri o bankanın cep telefonu uygulamasına yönlendirerek hesap bilgilerini ele geçirdiği saptandı.

Son olayda 23 bin kişinin hesabına girdi

Bu 23 bin kişiden 14 bin 200'ünün cep telefonundaki yönlendirdiği banka uygulaması aracılığıyla, kalan kişilerin de kredi kartı bilgileri aracıyla hesaplarındaki paralarla kripto para alındığı saptandı.

2019 yılından beri yaklaşık 60 milyonluk vurgun yapan çetenin liderliğini ise çevresinde, kendisine 'Richie Rich' lakabı takılan 22 yaşındaki bir kişinin yaptığı öne sürüldü.