Reuters, Türkiye'deki normalleşme tarihlerini bu fotoğrafla duyurdu

Türkiye ile ilgili olumsuz algı oluşturmak için her fırsatı kullanan İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye'nin normalleşme tarihlerini ilginç bir fotoğrafla duyurdu. Reuters'ın yaptığı algı çalışması aynı içerikteki benzer haberlerin söz konusu Avrupa olunca farklı fotoğraflarla servis edilmesiyle ortaya çıkıyor.

NORMALLEŞME HABERİNİ BÖYLE DUYURDU

Reuters Almanya, İrlanda gibi Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini duyururken, sokak ve park fotoğrafları kullanırken Türkiye'nin normalleşme kararlarını kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyurdu.

İngiliz haber ajansı diğer Avrupa ülkelerindeki normalleşme tarihlerini ise bu fotoğraflarla verdi.

Ajans İngiltere, İrlanda ve Norveç'teki normalleşme tarihlerini park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları ile duyurdu.