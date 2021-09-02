AjansHaber.com.tr Dünya Kabil Havalimanı'ndan uçuşlar cuma günü başlayacak

Reuters: Kabil Havalimanı'ndan uçuşlar cuma günü başlayacak

Reuters, Kabil Havalimanı'ndan iç hatlar uçuşlarının cuma günü başlayacağını aktardı. Uluslararası uçuşların başlamasının ise zaman alacağı ifade edildi.

Reuters'ın Al-Jazeera kaynaklı belirttiği haberinde, Kabil Havalimanı'ndan iç hatlar uçuşlarının cuma günü başlayacağı ifade edildi.

Doha merkezli Al-Jazeera'nin Afgan sivil havacılık yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Kabil Havalimanı'ndan iç hatlar uçuşları cuma günü başlayacak. Uluslararası uçuşların başlaması ise zaman alacak" ifadeleri kullanıldı.

KATAR'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi hakkında, "Türkiye ile ortak teknik destek ihtimali üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Al Sani, "Kabil Havalimanı'ndaki faaliyetlerin tekrar başlaması için Taliban ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

Öte yandan, Al-Jazeera daha önce aktardığı haberde de havaalanındaki hasarı onarmak için Katarlı bir teknik ekibin yakında operasyona başlayacağını bildirmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Afganistan'da üzerimize düşeni yapıyoruz
Afganları geride bırakıp kedi köpekleri aldılar
Türkiye AB'nin Kovid-19 Sertifika Sisteminde
Ölen askerin annesinin hesapları askıya alındı
Kabil Havalimanı kullanılamaz durumda
Afgan kadın gazeteci ülkeden ayrıldı
Avusturya'dan "Sezgin Baran Korkmaz" kararı