Bir kadın cinayeti daha: Restoranın bahçesinde eşini tabancayla vurdu!

Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B. (35) silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B. gözaltına alındı.

Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B'nin (35) silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.