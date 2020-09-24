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Rektör Hüseyin Bağ görevden alındı

YÖK'ten, yapılan açıklamada; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

YÖK: YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı.

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