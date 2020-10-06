Rekor sayıda terörist yakalandı

Son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır.