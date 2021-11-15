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Rekor miktarda kokain için istenen ceza belli oldu

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mersin Başsavcılığı, 1.3 ton ile Türkiye tarihinin tek seferde yakalanan ele geçirilen en yüksek miktarda kokain yakalanmasıyla

Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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