Rekabet Kurumu 11 ilde sektör incelemesi başlattı!

Rekabet Kurumu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası 11 ili kapsayan, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı.

Sektör incelemesi kapsamında, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulmasının öngörüldüğü bildirildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sayede deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların süratle tespit edilerek, gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Böylelikle bir yandan belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor."

"Bölgenin süratle yeniden inşası son derece önemli"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başlatılan incelemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Meydana gelen olağanüstü şiddetli bu depremler ve devamında gelen artçı sarsıntılar nedeniyle, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ile birlikte Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 48 bini aşkın vatandaşımız maalesef hayatlarını kaybetti; binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Yaşanan bu eşi görülmemiş felaketin yaralarını sarmak üzere hâlihazırda Devletimizin ilgili tüm birimleri ve pek çok sivil toplum kuruluşu büyük bir seferberlik halinde. Depremin yaşam alanlarında meydana getirdiği büyük tahribatın giderilmesi yanında, depremden etkilenen 11 ilimizin ülkemizin gayri safi yurt içi hasılasına %10'dan fazla katkı sağladığı dikkate alındığında, bölgenin süratle yeniden inşası hem bölge illerimiz hem de ekonominin geneli için son derece önemli." dedi.