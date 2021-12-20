Rekabet Kurulu'ndan maya firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddiaların ön araştırmasını tamamladı.

Kurul, araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulduğunu açıkladı.

Teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.