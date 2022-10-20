Recm cezası yıllar sonra verildi!

Sudan'da, Amal isimli 20 yaşındaki kadına, hakim recm cezası verdi. Mahkeme hakimi, yaptığı yargılama sonucu Amal'ın taşlanarak ölümü hak ettiğinin hükmünü verdi.

Sudan’ın son on yıldır gördüğü ilk recm davası ve temyiz mahkemesi kararını tayin edinceye kadar Amal, hapiste tutulacak.

Dava hem ülke içinde hem de ülke dışında devasa bir isyan yarattı. Küresel boyuttaki isyan Amal'ın hayatını kurtarmaya çalışıyor ve davanın sonucunda verilen hükmün değiştirilmesi için imza kampanyası düzenlendi.

Amal, verilen kararı temyiz etti. Mahkeme verilen hükmü bozabilir.

Amal kocasından ayrıldıktan sonra ailesinin yanına taşınmıştı, zina ile suçlanıyor ve bu yüzden vahşi bir ölüm cezası ile karşı karşıya. Polisin Amal’dan yasadışı yollarla itiraf aldığı bildirilmesine rağmen Amal’ın avukata erişimi engellendi.

Sudan ordusunun getirdiği, Ömer el-Beşir’in aşırı muhafazakar diktatör rejimi ülkeyi yönetiyor. Bu diktatörlük rejimi öncesine kadar, üç yıl öncesine kadar, kadınlar Sudan devriminin ön saflarındaydı. Bugünse, eşit haklardan ve kamusal yaşama katılımdan hala mahrum bırakılıyorlar. Amal’ın davası Sudan’daki demokratik devrimi kesintiye uğratan askeri darbe sonrasında kadın haklarına yönelik saldırının bir parçası.





