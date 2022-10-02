Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış alanına metro ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtköy durağından bindi ve yeni yapılan hattın ilk yolcusu olarak Sabiha Gökçen Havalimanı durağından çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na artık Kadıköy'den binen bir yolcu kesintisiz bir şekilde metro ile gelebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

-İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

-Biz bu aziz şehre olan sevgimizi yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz.

-İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. Birileri raylı sistemleri üzerine almak istiyor. Bunlara dersi seçimlerde vereceğiz.

-İstanbul'un her sorunuyla ilgileneceğiz. Turizimden ticaretine bu şehrin her bir gündemi bizim gündemimizdir.

-İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.

-Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır, benim beyefendi kardeşlerim layıktır, benim gençlerim layıktır.

-İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz.

-Durmadık, durmak yok yola devam dedik.

-Manifestomuzun adı: Türkiye Yüzyılı. Artık buna çalışacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılının inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz vatandaşlarımızı en hızlı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

-Bizim İstanbul sevdamızı kelimeler tarif etmeye yetmez. Biz lafla değil hizmetlerle gösteriyoruz.

-1994 yılında teslim aldığımız İstanbul'u hatırlayın, şehrin içi, Haliç'i kokan, pislikten yüzüne bakılmayan, insanları patlayan çöp dağları altında ölen nerede? Ümraniye'de 39 kardeşimiz o çöp dağlarının altında öldü. İstanbul Belediyesi'nin başında CHP vardı, CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz mutsuz bir İstanbul'u devraldık. Fatih'in emanetine yakışmayan bu kötü tabloyla hemen harekete geçtik. Önümüze çıkan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik.

-Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Bana vatandaşım soruyor. ''Bu İstanbul'un Belediye Başkanı ne iş yapar?'' diye. Hazıran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır.

-İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un Belediye Başkanı nerede? Bodrum'da.

-Erdoğan'ın bakanları nerede? Doğal afetin olduğu yerde. Yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da... Şu anki İBB Başkanı'nın bir işin ucundan tutmak gibi bir derdi yok. Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada büyüdüm. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecek.

-Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz.

-Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız.

-Milleti millet yapan ailedir. Aile kurumumuza da sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda dikkatli davranacağız. Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.

-Hanım kardeşlerime şunu söylüyorum, kale içerden fethedilir.

-Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha arttırıyor. Türkiye ve İstanbul düğümleri çözüyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor.