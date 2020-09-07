Recep Gürkan'ın 15 Temmuz savunması

15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırdığı görüntülerinin basına sızmasının ardından ülke gündemine oturarak, eleştirilere maruz kalan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, o görüntüler ile ilgili hakim karşısına çıktı. Gürkan, “İçki adabını içenlerde, içmeyenler de bilir. İçelim denildiği zaman, dertten, kederden, acıdan içilir. Her zaman keyiften içilmesi söz konusu değildir. Müvekkilimin bu şahıslar karşısında (FETÖ’cüleri kast ediyor) hep durmasına rağmen, huzurunuzda yargılanıyor olması trajikomiktir” diyerek kendini savundu.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimini, türkü barda kadeh kaldırarak kutladığı ileri sürülen CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kadeh kaldırma ve şarkı söyleme görüntülerinin basına yansımasının ardından Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

Öyle ki Gürkan'ın o geceye ait görüntülerini yok etmek için mafya ile anlaştığı ve görüntüleri elinde bulunduran kişiye işkence yaptırdığına dair iddialar kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

CHP'Lİ BAŞKAN GÜRKAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz gecesi çekilen 'O' görüntüler ile ilgili bugün Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürkan, Avukatı Harika Türkay ile birlikte Edirne Adliyesi'ne gelerek, hakim karşısına çıktı.

"İÇKİ ADABI GEREĞİ KADEH KALDIRILDI"

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda daha önceden planlayarak üniversiteden arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittiklerini dile getiren Gürkan, Gündoğdu Marşı'nı söyleyerek, alkol aldıklarını doğruladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç şarkıları söyleyen ve "36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” diyen CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul/Ankara'da belediye başkanı olsaydı ne olurdu? pic.twitter.com/oEZwDMXUKq — KENAN KIRAN (@kenan_kiran) March 30, 2019

Gürkan'ın Avukatı Harika Türkay ise savunmasında, müvekkilinin kadehini darbe girişimine sevinç gösterisi olarak kaldırmadığının iddia ederek, "İçki adabını içenlerde, içmeyenler de bilir. İçelim denildiği zaman, dertten, kederden, acıdan içilir. Her zaman keyiften içilmesi söz konusu değildir. Müvekkilimin bu şahıslar karşısında (FETÖ'cüleri kast ediyor) hep durmasına rağmen, huzurunuzda yargılanıyor olması trajikomiktir" dedi.

"KALKIŞMANIN OLACAĞINI SADECE MÜVEKKİLİM DEĞİL, HEPİMİZ BİLİYORDUK"

Avukat Türkay, "Bu şekilde kalkışmanın veya devletimizin bu tarz yapılanmalarla ele geçirilmeye çalışacağını sadece müvekkilim değil, hepimiz biliyorduk. Bunları hep söyledik. Ve gücümüz yettiğince engellemeye çalıştık. Tüm Cumhuriyet evlatları hukuk ve demokrasi savaşı veren atamızın Gençliğe Hitabesi'ni okumuş, fikirlerini özümsemiş ve bu yolda mücadele veren herkes böyle bir tehdidin olduğunu ve gerçekleşeceğini zaten her zaman bilmektedir" ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan, duruşma mahkeme heyeti tarafından 26 Ekim 2020 tarihine ertelenerek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

DARBE GİRİŞİMİNDE KADEH KALDIRMIŞTI

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini türkü barda kadeh kaldırarak kutladığının ortaya çıkması, Türkiye'nin bir numaralı gündemi olmuştu.

Gürkan'ın görüntülerinin basına yansımasının ardından kamuoyunda büyük tepki ile karşılaşmış adeta infiale yol açmıştı.

ERDOĞAN: "DARBECİLERİN ŞEREFİNE KADEH KALDIRAN ŞEREFSİZLER, BU ÜLKEYE HİZMET EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber'deki bir canlı yayınında, Recep Gürkan'ın daha önce AK Parti'ye girmeye çalıştığını, ancak 'AK Parti'ye yakışmayacak bir şahıs' olduğu gerekçesiyle partiye alınmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'36 yıl önce haberdar değildik'diyor "Şimdi haberimiz var diye eğleniyor". FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor. Bütün bu olanlardan haberdar. Genel başkanları zaten çay ve kahve eşliğinde darbeyi izliyor. Birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine, durum bu" ifadelerini kullanmıştı.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de halka hitabı sırasında, Gürkan'ı hedef göstererek, "Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu ülkeye hizmet edemez" diyerek, ağır ifadeler kullanmıştı.

Öte yandan, söz konusu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetiminden bugüne kadar söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekici olarak adlandırılıyor.