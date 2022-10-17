Real Madrid izin vermedi!

Real Madrid, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi. Carlo Ancelotti'nin namağlup öğrencileri bu sonuçla hem rakibinden geçen sezonki 4-0'lık yenilginin rövanşını aldı hem de ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatarak zirveye yükseldi.

Bu sonuçla beraber Real Madrid 25 puanla liderliğe yükselirken, Katalan ekibi 22 puanda kalarak ikinci sıradaki yerlerini korudu.

Maçtan dakikalar

Maçın ilk gol 12. dakikada Benzema’dan geldi. Mor Menekşeler 35. dakikada Valverde’nin attığı golle farkı 2’ye çıkarttı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Ferran Torres farkı 1’e indiren golü kaydetti. Real Madrid’de Rodrygo 90+1'de penaltıdan attığı golle son sözü söyledi.



Eflatun-beyazlılar ligin 10. haftasında Elche’e konuk olurken, Barcelona ise evinde Villarreal ile karşılaşacak.