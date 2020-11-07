Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Rasulayn'da yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.