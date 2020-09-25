Ezhel'den Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!

Rapçi Ezhel'in Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandığı paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, "Sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak" yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan Rapçi Ezhel, uyuşturucu skandalından sonra bir başka rezalete imza attı.

ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAK İFADELER

Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi Ezhel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" sözleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: DERHAL TUTUKLANSIN

Sürekli küfür, fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan Rapçi Ezhel sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter kullanıcıları, Ezhel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu.