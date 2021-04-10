Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde13 milyondan fazla emeklinin hesabına yatan 1.000 TL'lik ikramiyenin yatırılacağı tarihler belli oldu.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, Mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alan da ikramiyeden faydalanabilecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA HEM ZAM HEM DE İKRAMİYE

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece Temmuz ayında hem zam hem de ikramiye verilecek.

Emekliler, her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler belli oldu #1

TÜM İKRAMİYELER, TATİL BAŞLAMADAN AYNI GÜN HESAPLARDA

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplam 13.1 milyon emekli bulunuyor.

İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

2018'DEN BUGÜNE 64.2 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı.

Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler belli oldu #2

YENİ EMEKLİLER DE FAYDALANACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.

Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler belli oldu #3

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANA DA ÖDENECEK

Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak.

Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

KİMLERE İKRAMİYE VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesi; emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.