Ramazan öncesi skandal karara imza atan İsrail ile Erdoğan görüştü!

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) sözcülüğünden yapılan açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine ilişkin şartların belirlendiği aktarıldı.

Özel izin alma kararı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği belirtildi.

45-55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa’ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı getirildi.

Aynı şekilde, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını "güvenlik izni almaları durumunda" ziyaret edebileceği paylaşıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin pazardan perşembeye kadar Kudüs'ü ziyaret edebileceği duyuruldu.

23 kontrol noktası

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarının ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, güvenlik duvarı boyunca yer alan 23 kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

88 Filistinli öldürüldü

İsrail, ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu yılbaşından bugüne aralarında yaşlı, kadın, çocukların da yer aldığı 88 Filistinli öldürüldü. İsraillilere yönelik saldırılardaysa yılbaşından bugüne biri Ukrayna vatandaşı toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

Erdoğan, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ramazan tebriğinde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile dayanışma gösteren İsrail'e teşekkür eden Erdoğan, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

''Batı Şeria'da artan saldırılardan derin kaygı duyuyorum''

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria'da artan saldırılardan derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Herzog'a sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için de teşekkür etti.