Ramazan öncesi et fiyatlarına büyük zam!

Depremin vurduğu hayvancılık sektöründe ramazan öncesi ‘maliyet artışı’ kaynaklı zamlar devreye girince et fiyatları son bir ayda yüzde 30 arttı. Başlayan şap salgınının artışı tetiklemesinden endişe ediliyor. Tarım Bakanlığı’nın fiyatları dengelemek için ithalat için harekete geçtiği bildirildi.

Kıymanın kilosu 300 TL'ye yaklaştı

Emel Yiğit'in haberine göre, Kırmızı etin fiyatı bir ayda yüzde 30 yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lirayı görürken, ortalama 175 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu 300 liraya yaklaştı.

Bakanlık, fiyatları dengelemek için düğmeye bastı

Ette yaşanan bu yükselişin nedeni bazı illerde görülen şap hastalığına bağlı olarak hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlanırken, hastalığın henüz fiyatlara yansıyacak boyutta bir sorun yaratmadığı görüşü de dile getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın fahiş fiyatlara karşı et ithal edileceği, Avrupa ve Güney Amerika’dan kasaplık hayvan, Avrupa’dan ise karkas et ithal edileceği bildirildi.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da etteki fiyat artışının bazı illerde görülen şap hastalığından değil Ramazan ayının yaklaşmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yardımcı, “Şap hastalığı normalde de olan bir hastalık. Önlemi alınabilen bir hastalık. Bize de evraklar geldi. İller ilçeler hepsi seferber. Her noktada yok. Belli noktalarda var. Ama hastalığın aşısı var. Artık o kadar önemli bir hastalık değil” diyen Yardımcı, fiyatlardaki yükselişin hastalıkla ilgili olmadığını vurguladı. Yardımcı’nın değerlendirmesine göre et fiyatlarına geçen Ramazan ayında zam yapılmadı. Ancak bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle artışlar kaçınılmaz oldu." diye konuştu.