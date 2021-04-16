Ramazan Bayramında 9 günlük tam kapanma geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözlerinin ardından vakaların artmaya devam etmesi bayramda 9 günlük tam kapanma tedbirinin gündeme getirdi. Gözler Bilim Kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği kabine toplantısına çevrildi.

Koronavirüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. Kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.

VAKALAR 25-30 BİNLERE DÜŞMEZSE…

Beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak.

Eğer bu sağlanamazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN TAM KAPANMA

Sabah’ın haberine göre, hedeenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında.