Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün ödenmeye başladı.

Güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, duyurdu.

Bilgin, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.“ dedi.

“EMEKLİLERİMİZİN 7 GÜN 24 SAAT HİZMETİNDEYİZ”

Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ALANLAR

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bu ikramiyeden faydalanabiliyor.