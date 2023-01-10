Sezgin: Topraklarımızda Rus üssü mü oluşturuluyor?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Cüneyd Zapsu’nun Akkuyu nükleer santralinin yönetim kurulundan istifasının ardından gündeme gelen iddiaları hatırlatarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Nükleer santrale kurulması planlanan radar sistemi askeri nitelikte midir?” sorusunu yöneltti.

Santralin topyekûn yönetimi Rusya'ya ait olacağı, bu bağlamda, kurulması planlanan radar sisteminin, ülkemizin güvenlik stratejisi üzerinde ve silah sistemlerimizin güvenliği bakımından yaratacağı tehditlere ilişkin Bakanlığın değerlendirmelerini soran Sezgin şunları dile getirdi:

Akkuyu Nükleer Santrali’nin Rusya tarafından denizcilik, depolama, yükleme, boşaltma, taşımacılık ve nakliyecilik gibi, 2010 yılında imzalanan anlaşmada bulunmayan faaliyetler için kullanılmasına müsaade edilmesine ek olarak, radar sisteminin de kurulmasıyla, topraklarımızda adeta bir Rus üssü oluşturulduğu iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uluslararası enerji piyasalarında Ukrayna Savaşı sonrasında ortaya çıkan riskler göz önünde bulundurulduğunda, Akkuyu Santrali ile enerjide Rusya’ya daha bağımlı hale gelmemizi milli güvenliğimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?