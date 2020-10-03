PYD'nin sözde başkan yardımcısı teslim oldu

MERSİN Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu sözde Münbiç ve köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisi'nde başkan yardımcısı görevini yürüten, aynı zamanda bölgenin Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen M.C.A. ve PYD'nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M.S. teslim oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla, Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, sözde Münbiç ve köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisinde başkan yardımcısı görevini yürüten, aynı zamanda bölgenin Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen M.C.A'nın ve PYD'nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M.S'nin ikna edilerek teslim olması yönünde çalışmalara başlanılmış olup, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışması sonucunda, şüpheli M.C.A. ve M.S.'nin 02.10.2020 tarihinde Suriye/El Bab bölgesinde teslim olması sağlanmıştır" denildi.