Putin'le görüşen Paşinyan, 'İskender füzeleri' açıklamasından geri adım attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre ikili; Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİM"

Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

"RUSYA'YLA İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

"İSKENDER FÜZESİ" SÖZLERİ BAŞINA BELA OLDU

Paşinyan katıldığı bir televizyon programında, Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söylemişti.

Bu sözlerinden bir gün sonra, Genelkurmay Başkanı Paşinyan'a muhtıra vermiş ve istifasını talep etmişti. Ancak istifa etmeyen Ermenistan Başbakanı, sokağa inerek darbe girişime karşı durmuştu.