Putin'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!

Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Rus lider ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki son durum ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alınacak.

"Türkiye'ye uçmaya hazırdım"

Rusya lideri Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Türkiye'yi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler olabiliyor."