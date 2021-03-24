Putin'in mesajı ne anlama geliyor?

Atadığı Bakan'ın ismini unuttu, yardımcısı Harris'i 'Başkan' olarak niteledi, uçağın merdivenlerinde düştü. ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yaşadıkları' sağlık durumunu yine gündeme taşıdı. Uzmanlara göre istihbarat örgütleri süreci yakından takip ediyor. Ayrıca Putin'in ABD Başkanı Biden'a 'sağlık' dilemesinin hemen ardından Biden'ın merdivenlerden 3 kez düşmesi ‘Rusya bir şeyler mi biliyor?' sorusuna neden oldu.

ABD seçimleri tamamlandı, Joe Biden yeni Başkan olarak görevine başladı... Herkes neler olacağına dair farklı fikirler yürütürken, en azından bugüne kadar geçen sürede Biden beklenenin tersi bir profil çizdi.

Beyaz Saray'da uzun süre basın toplantısı düzenlemeyen ve medyadan uzak duran Biden, kameralar karşısına geçtiğinde pek de iyi bir sınav veremedi.

YARDIMCISINI 'BAŞKAN' OLARAK TANIMLADI

Seçim sürecinde 'unutkanlık' ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan ve bu nedenle rakibi Donald Trump'ın sıkça eleştirilerine maruz kalan Biden'ın durumu seçimlerin ardından da konuşulmaya devam ediyor...

Geçen ay ABD'nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden, düzenlenen törende Amerikan yönetimini kutlarken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i "Başkan Harris" olarak tanımladı.

"Başkan Harris ve ben Arizona'daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda..." diye sözlerine başlayan Biden herkesi şaşırttı. Ülke medyasında kısa süre gündem olsa da bu konuşma üzerinde pek de durulmadı.

SAVUNMA BAKANI'NIN ADINI UNUTTU

8 Mart Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ise durum biraz daha karmaşık bir hal aldı. Konuşma yapan Başkan Biden, Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamadı. Konu Savunma Bakanı'na geldiğinde de benzer bir durum yaşandı. Başkan Biden, 'Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız' dedi.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, geçtiğimiz günlerde başkanlık uçağına binerken merdivenlerde 3 kez düşmesiyle de gündem oldu ve üst üste yaşanan bu olaylar 'Başkan'ın sağlığı nasıl?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Bu arada ABD ve Rusya arasında yaşanan son haftalardaki gerilim, Biden'ın Putin'e yönelik 'katil' açıklaması ve Putin'den gelen 'Kendisine sağlık dilerim' yanıtı da epey bir gündem oldu. Acaba Moskova'nın elinde Biden'ın sağlık durumuna dair bilgiler mi vardı?

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ BU KONUYA ÇOK İLGİLİ

Biz de tüm bu soruların istihbarat boyutunu Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı anlattı.