Putin'den Zelenskiy'nin görüşme teklifine yanıt

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde, Moskova yönetiminden olumlu adımlar geldi.

Moskova önce Ukrayna sınırı ve Kırım'daki askerlerin cuma günü itibarıyla çekileceğini duyurdu. Açıklama Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi.

Çekilme süreci 1 Mayıs'a kadar tamamlanacak

Sergey Şoygu, çekilme sürecinin 1 Mayıs'a kadar tamamlanacağını söyledi.

Şoygu, Rus ordusunun 10 bin asker ve 40 savaş gemisi ile Kırım'da düzenlediği dev tatbikatı, yerinde denetledi, Rusya'nın güneyinde ve batısında askeri tatbikatların başarıyla sona erdiğini söyledi.

Kiev, Moskova'nın kararını memnuniyetle karşıladı.

"İlişkileri yeniden sağlamak istiyorsa bundan sadece memnun oluruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Sınırımızdaki askerlerin azaltılması, gerginliği kademeli olarak düşürecektir" dedi. Bu açıklamaları bu kez Putin'in açıklaması izledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i, istediği zaman görüşmeler için Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

Putin, "Eğer Zelenskiy ilişkileri yeniden sağlamak istiyorsa bundan sadece memnun oluruz. Zelenskiy Donbas'ı konuşmak istiyorsa önce Luhansk ve Donetsk yetkilileriyle diyalog kurmalı" dedi.

Donbas gerilimi

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ise yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların son bir günde 8 kez ateş açtığını, 1 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.

Rusya, Ukrayna'yı Minsk anlaşmaları ile yasaklanmış olan silahları Donbas'ta kullanmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Maria Zaharova, Ukrayna'nın NATO üyeliği için bölgede gerginliği tırmandırdığını savundu.

Slovakya ise komşusu Çekya'ya destek vermek için üç Rus diplomatı sınır dışı etti.

Söz konusu diplomatlardan bir hafta içinde ülkeden ayrılması istendi.