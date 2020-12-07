Putin'den Savunma Bakanlığı'na Okhotnik İHA'sı talimatı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş sonucu Ermenistan'ın uğradığı hezimet Rusya'nın savunma sistemleri konusunda yetersizliğini ortaya çıkmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması talimatını verdi. Öte yandan iki Rus gazeteci, geçtiğimiz günlerde Türk İHA'larının görüntülerini gizlice çekerken yakalanmıştı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği tarihi başarıda büyük rol oynayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya'nın savunma sistemlerinin yetersizliğini ortaya koydu. Dünya basının övgüler yağdırdığı Türk İHA'lara ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması için "Çok uzadı, derhal bitirin" talimatını verdi. Rusya Savunma Bakanlığı "Avcı" adı verilen saldırı İHA sistemlerinin en kısa sürede tamamlanması için askeri personele talimat verdiği ifade edildi. Öte yandan "Okhotnik" isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı.

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.

ERMENİSTAN HEZİMETİ RUS MEDYASINDA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan sonra Rus savunma sistemleri ile desteklenen Ermenistan ordusunun uğradığı hezimet Rus medyasında da geniş yer bulmuştu. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" çokça yer almıştı. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda da daha önce yayınladığı "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" başlıklı haberine "hayır" cevabını vermişti.

RUS GAZETECİLER TÜRK İHA'LARININ GÖRÜNTÜLERİNİ GİZLİCE ÇEKERKEN YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Türk İHA'larının AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf ile video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rus gazeteciler gözaltına alınmıştı.