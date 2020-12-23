Putin'den orduya 'hazır olmalıyız' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun sınırlarına yapılacak füze yerleşimlerine karşı cevap verebilecek düzeyde hazır olmasının gerekliliğini vurguladı. Rus ordusunun en önemli kolunun nükleer güç olduğunu dile getiren Putin, "Ordumuz ve en önemlisi nükleer kolu, Rusya’nın güvenliğine garanti edebilecek seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2000li yıllarda Rus ordusundaki genel maksat birliklerinde modern ekipman oranı çok kritik olan yüzde 12 seviyesine düştü. Nükleer birliklerde ise yüzde 35’e düştü. Aralık 2020 itibariyle genel maksat birliklerindeki modern ekipman oranı yüzde 70’in üzerinde. Nükleer birliklerde ise yüzde 86.

"ORDUMUZUN EN ÖNEMLİSİ NÜKLEER KOL"

Ordumuz ve en önemlisi nükleer kolu, Rusya’nın güvenliğine garanti edebilecek seviyeye geldi. Silahlı Kuvvetler için kritik olan bütün alanlardaki değişimler bugün son derece hızlı. Bir saniye bile durursanız geriye düşersiniz. Bu yüzden 2021 ile birlikte nükleer birliklerdeki modern silah oranını yüzde 88,3’e çıkarmalıyız. Genel maksat birlikleri için bu 2024 yılında yüzde 76 olmalı.

2020 yılında 5700’den fazla tatbikat ve eğitim düzenledik. Ordumuzu kalite açısından geliştirmeye ve savaş hazırlık durumunu artırmaya devam edeceğiz. Öncelikle nükleer silahlarımızı en üst seviyede hazır tutmalıyız. Nükleer kolun bütün parçalarını üretmeliyiz. Bu, ulusal güvenliğimizi sağlamak için temel bir öneme sahip. Başta güdümlü silahlar olmak üzere nükleer olmayan silahlarla kurduğumuz caydırıcılığı da pekiştirmeliyiz.

"HAZIR OLMAYIZ"

Batı ülkelerinin sınırlarımızın yakınlarına füze yerleştirmesine zamanında ve uygun şekilde cevap vermeye hazır olmalıyız. Orduyu ve deniz kuvvetlerini modern silahlarla ve ekipmanlarla donatmaya devam etmeliyiz.

"ASKERİ BİLİMİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Ordunun ve deniz kuvvetlerinin modernize edilebilmesi için yeni savaş şekillerine ihtiyacımız var. Bu yüzden askeri bilimi geliştirmeliyiz.

Ayrıca askeri tatbikatlarda yapay zekaya dayalı daha fazla silah sistemi ve ekipman daha aktif şekilde kullanılmalı."