AjansHaber.com.tr Dünya "Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü"

Putin'den 'Navalni' açıklaması

Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılsonu toplantısında Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.

MUHALİF LİDER NAVALNİ'NİN ZEHİRLENME İDDİASI

Putin, basın toplantısında Almanya'da tıbbi tedavi gören Alexei Navalni için “Berlin'deki bir hastanede bulunan hasta ABD istihbarat kurumlarının desteğine sahip. Eğer öyleyse, bu ilginç bir gerçektir ve istihbarat kurumları ona göz kulak olmalıdır. Ama bu onu zehirlemek için bir sebep değil, neden birisi bunu yapsın” açıklamalarını yaptı.

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