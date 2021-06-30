Putin'den Karadeniz'de yaşanan krize ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatandaşların sorunlarını canlı yayında sorduğu "Doğrudan Hat" programına katıldı.

Putin, karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açılması hakkında da konuştu.

Putin, Moskova'nın kara sularına izinsiz girdiğini iddia ettiği İngiliz savaş gemisinin Rus güçlerinin tepkisini detaylı şekilde gözlemlemek için bu ihlali gerçekleştirdiğini belirtti.

Putin, televizyondaki canlı yayında kendisine sorulan bir soru üzerine, "Elbette, bu bir provokasyondur" dedi

Putin bu durumun olası bir savaşı tetikleyebileceği endişelerine ilişkin ise "Ancak Kırım yakınlarındaki İngiliz savaş gemisini batırmış olsaydık bile dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine gelmesi pek mümkün görünmüyor" diye ekledi.

HMS Defender adlı İngiliz savaş gemisi Kremlin'in iddiasına göre Rus kara sularına izinsiz girdikten sonra Rusya diplomatik dille tepkisini belirtmek için İngiltere'nin Moskova büyükelçisini çağırmıştı.

İngiltere ve pek çok ülke Kırım açıklarını Ukrayna'nın karasuları olarak kabul ediyor.