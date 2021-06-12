Putin'den Biden'a: Hollywood maçosu!

Eski Başkan Trump'ın ise 'renkli bir insan' olduğunu hatırlattı. Son zamanlarda çıkan tartışmalı haberleri ise 'yalan haber' olarak nitelendirdi. Biden ile Putin'in yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putina rasında önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleşecek.



'HOLLYWOOD MAÇOSU!'

Görüşmeden önce NBC News isimli kanala röportaj veren Putin, Washington - Moskova ilişkilerinin 'son yılların en düşük seviyesinde' olduğunun altını çizerken; geçtiğimiz aylarda yine bir röportaj sırasında kendisi için 'katil' betimlemesi yapan Biden'ı kastederek 'Hollywood maçosu!' dedi.

Sözlerine ise şöyle devam etti, 'Görev yaptığım süre boyunca, her türlü bahane ve gerekçeyle, farklı çapta şiddet ve saldırıya alıştım ve bunların hiçbiri beni şaşırtmıyor.'



PUTİN: TRUMP, RENKLİ BİR İNSANDIR

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile halihazırdaki ABD başkanı Joe Biden arasında bir karşılaştırma yapan Putin, 'Eski ABD başkanı Trump'ın olağanüstü ve yetenekli bir birey olduğuna inanıyorum. Aksi halde ABD başkanı olamazdı. Renkli bir insandır.'

Trump ile Biden'ın çok ciddi farklılıkları olduğunu vurgulayan Putin, Biden'ın 'neredeyse tüm yetişkinliğini siyaset sahnesinde geçirdiğini' hatırlattı.



'CASUS UYDU HABERLERİ SAÇMALIK'

Washington Post Gazetesinin öne sürdüğü 'Moskova'nın Tahran yönetimine (İran) casus uydu vereceği' iddialarına ise 'saçmalık' diye cevap veren Putin, ekledi, 'Bu, yalan haber.'

Geçtiğimiz gün Washington Post'ta yer alan haberde Rusya'nın İran'a, 2014'te yaptıkları bir anlaşma gereği, 2021'in sonuna kadar yüksek çözünürlüklü 'Kanopus -V' casus uydusu vereceği aktarılmıştı. Haberde ayrıca bu sayede İran'ın, İsrail dahil tüm Orta Doğu ülkelerini 7 gün 24 saat ve yılın 365 günü sürekli gözetim altında tutabileceği bilgisi de yer almıştı.

İki lider arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşek yüz yüze görüşme merakla bekleniyor.