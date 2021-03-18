Putin'den ABD'ye "Görüşmeye hazırız" mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden’in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrim içi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak." dedi.

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi.

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum." ifadesini kullandı.