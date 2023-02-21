Putin sessizliğini bozdu

Rusya Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin flaş açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;

- Özel askeri operasyonlar görevlerine adım adım karar vereceğiz.

-Donbas problemini barışçıl yolla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak Batı, farklı bir senaryo hazırladı.

-Kiev, askeri operasyon öncesinde Batı ile silah tedariki konusunda görüşmeler yaptı.

-Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.

-Batı, cini şişeden çıkardı. Batı'nın hedefi sınırsız güç. Batı, bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor.

-Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız.

-İnsanlarımızın çoğu, Donbas'ı savunmak için yaptıklarımızı destekledi. Rus halkına kararlıklık ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum.

-Savaşçılarımız, gelecek için ve tarihi adaleti onarmak için savaşıyor.

-Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.

-Onur, güven, edep konseptleri Batı’ya göre değil. Bütün dünyanın üzerine tükürmeye alışkınlar. Kendi ülkelerindeki insanlara da aynı şekilde davrandıkları ortaya çıktı.

-Donbas’taki cumhuriyetler Rusya’nın onları kurtarmaya geleceğine inandı ve bekledi. Rusya, Donbas’taki sorunları barışçıl yollarla çözmek için her şeyi yaptı.

-Rusya, Batı’yla yapıcı diyalog için hazırdı ve yıllarca ortak güvenlik mimarisi için birlikte çalışmayı teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna’yı ‘büyük savaşa’ hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

-Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.

-Biz kontrol altına almak için güç kullanırken savaşı serbest bırakan Batı oldu. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı’nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak.

-Dünya üzerinde hiçbir ülkenin ABD kadar yurt dışında askeri üssü yok, yüzlercesini kurdular

-Rusya, Kiev rejiminin esiri hâline gelmiş Ukrayna halkıyla savaşmıyor. İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla Batılı elit kesimler ve Kiev rejimine aittir

-Batı şimdiye dek Ukrayna’ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı, Ukrayna’ya para akışının azaldığını da gözlemlemiyoruz. Cini şişeden çıkaranın Batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil

-Batı, Ukrayna'daki neo-Nazi ideolojiyi görmezden geliyor.

-Savaş alanında Rusya'yı yenmek imkansızdır

-Batılı ülkeler Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatarak bizi sonsuza dek bitirme hedefini gizlemiyor

-Asla Kiev ve Batılı ülkeler gibi olmayacağız, bir adım geri çekilip vatanından ayrılanlarla hesaplaşmayacağız. Vicdanlarında kalsın. Çokuluslu halkımızın özel askeri operasyon konusunda ilkeli bir tavır almasından ve Donbass'ı koruma eylemlerimizi desteklemesinden gurur duyuyoruz.

-ABD’nin 2001'den beri başlattığı savaşlar sonucunda yaklaşık 900 bin kişi öldü ve 38 milyondan fazla kişi mülteci haline geldi.

-Askerlerimiz, gelecek için ve adaleti onarmak için savaşıyor.

-Batı’nın yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir tanrı düşüncesi değerlendiriyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar.

-Batı'nın uygulamış olduğu Rusya karşıtı yaptırımlar sadece araç. Amaçları Rus halkına acı çektirmek.

-Avrupa'nın ekonomik yaptırımları karşısında ülkemizin ekonomisi zarar görmedi. Ruble bazında yüzde 40'lık ekonomik gelişim sağladık.

-Avrupa'nın yaptırımlarından korkmayan ve paralarını Avrupa'ya bankalar aracılığıyla taşımayan yatırımcılara ve vatansever iş insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ülkenin vatanseverleri olduğunuzu gösterdiniz.

-Çok uluslu halkımız (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyona destek verdi. Bu desteğin gerisinde gerçek vatanseverlik yatıyor. Cesaret ve kahramanlıklarından dolayı Rusya halkının tamamına teşekkür ederim.

-Biz ruslar her zaman cömert olduk, yardımsever olduk. Pandemi döneminde Avrupa'ya yardımda bulunduk. Bizim özelliğimiz bu yardımsever bir ülkeyiz.

-Savaşın önsaflarında ülkelerini savunmaya çalışan askerlerimize yardım eden kurumlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarına vatanseverlilikleri için teşekkür ediyorum.

-Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan ve kendi geleceklerini kendileri belirleyenlere de söylemek istediklerim var: Rusya ile anavatanınız ile birlikte olma kararlılığınız daha güçlü hiçbir şey yok. Yeni bölgelerimizin (Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson) kalkınması için programlar oluşturduk. Kırım’da yaptığımız gibi buralarda da yeni istihdam alanları yaratıp, yollar inşa edeceğiz, Azak Denizi kıyılarında yeni limanlar kuracağız.

-Rusya’da Devlet Başkanlığı seçimleri, demokratik prosedürlere uyularak 2024 yılında düzenlenecek.

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