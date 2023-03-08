AjansHaber.com.tr Dünya Putin'den deprem tehlikesi olan bölgelere talimat!

Putin, Rusya’da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.

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