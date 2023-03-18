Putin Kırım'ı ziyaret etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesinin yıldönümü haftası kapsamında, Kırım'a ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı. Ziyareti doğrulayan Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Putin'in çocuklar için açılan bir sanat okulunun açılış törenine katıldığını belirtti.

Kırım'ın ilhakı, Rusya tarafından 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen ve uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bir referandum sonucunda gerçekleşti. Ancak, Ukrayna'nın Kırım'ı kaybetmesi, yıllardır devam eden gerginliklerin sonucuydu. Ukrayna, ilhakı tanımazken, Rusya ise Kırım'ın kendine ait olduğunu savunuyor.

Putin'in Kırım ziyareti, Ukrayna'nın da tepkisini çekti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Kırım ziyaretinin "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal" olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Putin'in binadan ayrılırken kendi kullandığı resmi aracı kullanması dikkat çekti. Putin, geçmişte de bazı resmi etkinliklerde aracı kendisi kullanmıştı.

Kırım, halen Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul edilirken, Rusya tarafından ilhak edildiği için birçok ülke tarafından tanınmıyor. Bu nedenle, Putin'in Kırım ziyareti, uluslararası arenada da tartışma yarattı.