AjansHaber.com.tr Dünya Yeni START anlaşması 5 yıl uzatıldı

Putin imzaladı, Yeni START anlaşması 5 yıl uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın 5 yıl uzatılması için karar imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) 5 Şubat 2026’ya kadar uzatan kararnameyi imzaladı.

"New START" anlaşması, ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğinde.

Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti!
ABD'den Türkiye'ye skandal Libya çağrısı
Guterres'ten sosyal medya şirketleri yorumu
Beyaz Saray ile AB arasında görüşme
30 ABD saldırı helikopteri Dedeağaç'ta
"Sosyal medya devlerini dizginleyelim"
Yağmaya karşı duvar ördüler