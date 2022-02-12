Putin ile Biden telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bu akşam için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.

ABD'nin asker sevkiyatına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya'ya yeni asker sevkiyatı yapacak olmasına tepki göstermişti.

"Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.

Beyaz Saray'daki Rusya histerisi her zamankinden daha açık şekilde kendini gösterdi. Anglo-Saksonlar'ın savaşa ihtiyacı var, provokasyon, dezenformasyon ve tehdit etmek onların sorunlarını çözmek için başvurdukları favori metodu."

ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

Macron'la da görüşecek

Peskov, aynı gün Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını da açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Macron’un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.