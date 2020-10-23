Putin: Hem Azerbaycan hem Ermenistan bizim için eşit değerde ortaktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla katıldığı Uluslararası Tartışma Kulübü Valday’ın toplantısında, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tarafların bu bölgedeki çatışmalarda büyük kayıplarının olduğuna dikkat çekti.

Rusya’nın hem Azerbaycan hem Ermenistan ile her zaman iyi ilişkileri olduğunu belirten Putin, Rusya’da 2 milyondan fazla Ermeni ve yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlının yaşadığını bildirdi.

Bu kimselerin Rusya’da çalışarak milyarlarca doları ailelerine gönderdiğine dikkat çeken Putin, ayrıca bu kimselerin Rusya'da insani yardım seviyesinde sürdürülebilir yakın ilişkileri olduğunu da vurguladı.

Putin, "Bu yüzden hem Azerbaycan hem Ermenistan bizim için eşit değerde ortaktır. Orada insanların ölmesi bizim için büyük trajedidir." diye konuştu.

Hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile tam teşekküllü ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Putin, "Bu ilişkileri birbirinden ayıran bazı noktalar vardır. Mesela, Ermenistan ile ortak noktamız Hristiyanlıktır. Fakat Azerbaycan ile de başka yönlerde çeşitli ilişkilerimiz var. Rusya’daki nüfusun yüzde 15 civarında Müslüman olduğuna dikkati çekmek isterim. Bu bağlamda, Azerbaycan bizim için yabancı bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.