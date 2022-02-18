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Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı toplantıda, Putin, hafta içinde gerçekleştirdiği uluslararası temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Rusya'nın ABD ile NATO'ya güvenlik garantileriyle ilgili teklifler

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti.

Rusya da Washington’ın verdiği cevaba tepkisini 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.

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