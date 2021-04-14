Putin-Biden görüşmesi sonrası büyükelçiyi çağırıp, uyardılar: Yaptırım uygularız

Rusya Dışişlerinden bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Ushakov, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinin ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisini davet etti.

Ushakov, ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması halinde Kremlin'in kararlılıkla buna tepki vereceğini ifade etti.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Rus yetkili, ABD'nin böyle bir adım atmasının "dostça olmadığını" söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA "UKRAYNA" GERGİNLİĞİ

İki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna-Rusya sınırındaki askeri hareketliliğin ardından gerilmişti.

ABD, 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderme kararı almış; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise "olay çıkma riskinin çok yüksek olduğunu" söyleyerek ABD'yi Rusya ve Kırım'dan uzak durması konusunda uyarmıştı.