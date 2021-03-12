Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmalar ele alındı. Açıklamada, "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi" bilgisine yer verildi.

Güncel konularda görüş alışverişi

Görüşmelerde, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağları hakkındaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular istişare edildi.

Üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişi yapıldı.