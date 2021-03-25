Putin 2 dönem daha devlet başkanı adayı olabilecek
Rusya'da Vladimir Putin iki dönem daha devlet başkanlığı yapabilir. Parlamentonun alt kanadı Duma, ilgili yasayı onayladı.
Seçim ve referandum mevzuatını Rusya Anayasası'na uygun hale getiren yasa tasarısı Duma'dan geçti.
Düzenlemeye göre, devlet başkanlığı görevini yürütenler, daha önceki görev süreleri dikkate alınmaksızın yeniden aday olabilecek.
Putin, 2 dönem daha devlet başkanı olabilecek
İlgili madde, geçen yıl 1 Temmuz'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda yer almıştı.
Çıkan yasa ile, Vladimir Putin 2024 ve 2030 seçimlerinde yeniden aday olabilecek ve seçilmesi halinde de 6+6 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.
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