PTT'den Gazi Gemi Alemdar anısına özel zarf
PTT AŞ, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin önemli figürlerinden Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özel gün zarfı tasarladı. Tedavüle sunulan özel gün zarfı 6,50 liradan satışa sunuldu.
"Gazi Gemi Alemdar'ın 100. Yılı Kurtuluş Savaşı'mızın Tek Deniz Muharebesi" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.
Özel gün zarfıyla birlikte bugün "Kdz.Ereğli PTT Müdürlüğü Kdz.Ereğli/ZONGULDAK" adresinde mesai saatlerinde "Gazi Gemi Alemdar'ın 100. Yılı Kurtuluş Savaşımızın Tek Deniz Muharebesi 24.11.2021 KDZ.EREĞLİ" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.
Söz konusu özel gün zarfı 6,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu.
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