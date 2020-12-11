PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı saldırı Sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu

Sosyal medya veri analizi şirketi Adba Analytics, Paris Saint Germain ve Başakşehir arasında 8 Aralık’ta gerçekleşen Şampiyonlar Ligi maçında, Başakşehir Teknik Ekibinde görevli Pierre Webo’ya yapılan ırkçı saldırının sosyal medyaya yansımasını analiz etti.



Adba Analytics'in raporuna göre, Webo'ya yapılan ırkçı saldırıya ilişkin sosyal medya mecralarına 8-10 aralık tarihleri arasında 1 Milyon 185 Bin kullanıcı tarafından paylaşım yapılmış ve paylaşımlar 2 Milyon hacme ulaştı.

Yapılan paylaşımların büyük çoğunluğunda Webo’ya ve Başakşehir camiasına destek mesajları ile ırkçı davranışların son bulması paylaşımları yapıldı.

Konuya ilişkin #Notoracism ve #Respect tagları 2 gün boyunca sosyal medyanın en çok konuşılan tagları oldu.

Adba Analytics'in raporundan öne çıkanlar;