PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı saldırı Sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri, sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu.
Sosyal medya veri analizi şirketi Adba Analytics, Paris Saint Germain ve Başakşehir arasında 8 Aralık’ta gerçekleşen Şampiyonlar Ligi maçında, Başakşehir Teknik Ekibinde görevli Pierre Webo’ya yapılan ırkçı saldırının sosyal medyaya yansımasını analiz etti.
Adba Analytics'in raporuna göre, Webo'ya yapılan ırkçı saldırıya ilişkin sosyal medya mecralarına 8-10 aralık tarihleri arasında 1 Milyon 185 Bin kullanıcı tarafından paylaşım yapılmış ve paylaşımlar 2 Milyon hacme ulaştı.
Yapılan paylaşımların büyük çoğunluğunda Webo’ya ve Başakşehir camiasına destek mesajları ile ırkçı davranışların son bulması paylaşımları yapıldı.
Konuya ilişkin #Notoracism ve #Respect tagları 2 gün boyunca sosyal medyanın en çok konuşılan tagları oldu.
Adba Analytics'in raporundan öne çıkanlar;
Yorumlar