Provokasyonu gören Boğaziçili konuştu

Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde, “Katil polis” sloganı atılarak emniyet güçlerine saldırılmıştı. Yaşananlara şahit olan Boğaziçi’li bir öğrenci, bu olayın polislerin Boğaziçi Üniversitesi kimliğiyle girilmesini istemesi üzerine, üniversiteli olmayanların “Kimlik göstermeyeceğiz” diyerek polislere bir şeyler fırlatmasıyla yaşandığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemde, üniversite önünde toplanan grup, “Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden” ve “Katil polis üniversiteden defol” sloganları atmış, polislere saldırmıştı.

Olaylara şahit olan ve yakından takip eden bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, yaşananları anlattı. Öğrenci, polislerin güney kampüse Boğaziçi Üniversitesi kimliğiyle girilmesini istemesi üzerine “provokatör” ve Boğaziçi’li olmayanların “Kimlik göstermeyeceğiz” diyerek polislere bir şeyler fırlattığını söyledi. Siyaset bölümü öğrencisi, yaşananları şöyle anlattı:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grup, terör örgütleri DHKP-C ve PKK'nın sözde marşını söyledi! pic.twitter.com/46KYPfzDXq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 4, 2021

“PKK sloganları atıldı”

"Boğaziçi polarlı ama muhtemelen Boğaziçili olmayan bir kişi güvenliğe kafa attığı için gözaltına alındı. Öğrencilerin arasına karışamayan ve PKK sloganları atan kitleye polis müdahalesi gerçekleşti. Koordineli bir eylem yürütülmeye çalışılırken bir yandan da politik devrimcilik yapma peşinde olanlar var.

“Üniversiteli olmayanlar konuşturuldu”

Kimliği olanlar güney kampüse girip rektörlüğe giderek slogan attılar. Halk TV, KRT TV ve Tele1'de canlı yayın yapıldı. Canan Kaftancıoğlu da eylemde yer aldı. Basın açıklaması kısmında üniversitemizin öğrencilerinden çok başka üniversite öğrencileri konuştular.

Olayları hala anlamayanlar olduğu için bir açıklama yapayım. Bugün rektörün olduğu kampüse sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri alındı. Boğaziçili olmayan kışkırtma hedefindeki kitle içeriye girmek için polislere saldırdılar. Bunun üzerine polis araç giriş kapısını kelepçeledi ve saldırgan provokatörlere gaz kullandı.

"Üniversiteli olmayan teröristler vardı"

Yani bir grup terörist, bir grup Boğaziçi öğrencisinin düzenlediği eylemi trollediler. Ben polisimizin ne kadar alttan aldığını açıkça hissettim. Zaten polisin kötü niyeti olsa ikinci saatin sonunda değil basın açıklamasının başında müdahale ederlerdi. Kısacası, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist değildir ama bugünkü eylemde kendini Boğaziçili göstermeye çalışan teröristler de vardı.

Polisler güney kampüse Boğaziçi Üniversitesi kimliğiyle girilmesini istedi. Provokatör ve Boğaziçili olmayan kitle kimlik göstermeyeceğiz diye polislere bir şeyler fırlatarak polisleri kışkırtmak istedi. Boğaziçi polarlı ama muhtemelen Boğaziçili olmayan bir kişi güvenliğe kafa + — Ömer (@omersalimarslan) January 4, 2021

Eylemciler: Biz vurmadık vuranlar dışarıdan

Nitekim gruplara "güvenliğe biri vurmuş, adamlar görevini yapıyor kendinize gelin" yazdım sabah. "Biz vurmadık vuranlar dışarıdandır çıkışta özür dilemeliyiz" diyen öğrenciler oldu. Ben de Boğaziçi’liyim; bir insan Katil Polis diyorsa en adi şerefsizdir. Teröristlere, ahlaksızlara ve katillerden taraf olanlara karşı tabii ki polisimin yanındayım."