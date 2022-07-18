Prof. Dr. Uyak: Gerekli önlemler alındığı takdirde hiçbir risk yok

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Uyak, İzmir Aliağa’ya gemi söküm işlemi için gelecek olan Brezilya donanmasına ait geminin ardından kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yönelik Ajans Haber muhabirine önemli bilgiler aktardı.

"Afaki değerlendirmeler hiçbir şey ifade etmez"

Geminin 900 ton asbest taşıdığı iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Uyak, "Gidip yerinde tespit yapılmadan, gemiyle ilgili teknik detayları öğrenmeden yapılan bu tarz afaki değerlendirmelerin tamamı hiçbir şey ifade etmez." dedi.

"Asbest miktarını atık envanteri belirler"

Asbest miktarı hakkında Bakanlığın (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) beyan ettiği bilgilerin esas alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uyak, "Gemi söküm işlemi sırasında atık envanterine bağlı olarak atık miktarı belirlenir ve ondan sonra atık miktarı net olarak ortaya çıkar. Bunun dışındaki tüm bilgiler spekülasyona girer." dedi.

"Gerekli evraklar hazırlanmadan söküm işlemi yapılması imkansız"

Gemi söküm işlemi öncesinde, gemi yetkililerinin gerekli evrakları hazırlamadan böyle bir işlemin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Uyak, "Bildirim formu, sörvey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı gibi belgeler gemi yetkililerince zaten hazırlandı." ifadesini paylaştı.

"Gerekli bertaraf yöntemleriyle hareket edilirse hiçbir sakınca yok"

Gemi söküm işlemi sırasında ortaya çıkacak asbestin güvenli bir şekilde berataf edilmesi sürecinin nasıl işleyeceğini belirten Prof. Dr. Uyak, "Asbest, denize, havaya ve toprağa karışmadan özel kaplarla depolanacak ve daha sonra lisanslı firmalarla bertarafa gönderilecek. Zaten bunu Bakanlık (Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) da ifade etti. Geminin içinde hangi tehlikeli madde olursa olsun, yönetmelikteki bertaraf yöntemlerine göre, depolanır, taşınır, etiketlenirse bununla ilgili hiçbir sakınca yoktur." dedi.

"Daha önce de bu tarz söküm işlemleri yapıldı"

Asbest içeren bir geminin Türkiye'de ilk defa söküm işleminin gerçekleşmediğini belirten Prof.Dr. Uyak, daha önce de bu tarz söküm işlemlerinin kayıtlarda yer aldığını belirtti. Tershanelerde iş güvenliği konusunda oldukça titiz davranıldığını ve bu konuda tecrübeli personellerin bulunduğunu ekleyen Uyak, "Önlemler alındıktan sonra tüm riskleri elemine etmiş olursunuz" ifadesini kullandı.

Basel Sözleşmesi vurgusu

Geminin Basel Sözleşmesi kriterleri çerçevesinde söküm işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirten Uyak, "Basel Sözleşmesi, söküm işlemleri sırasında ortaya çıkacak her türlü atığın uygun yöntemlerle kontrol altına alınması ve bertaraf edilmesinin çerçevesini çiziyor. Bu konuda uluslararası bir standardı içeren ve oldukça önemli bir sözleşmedir." dedi.

Ajans Haber Ankara